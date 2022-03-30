Командування росії перекинуло в Україну близько 2 тисяч військовослужбовців з окупованих територій Грузії

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Для посилення російського контингенту в Україні росія з окупованих територій Грузії перекинула близько 2 тисяч військовослужбовців, з яких сформовано п’ять батальйонно-тактичних груп.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

На територію України перекинуто підрозділи 4 і 7 військових баз, що входять до складу Південного військового округу рф. З 4 бази (Цхінвальський район, Південна Осетія) сформовано три БТГр загальною чисельністю до 1 200 осіб, а з 7 бази (Абхазія) сформовано дві БТГр — близько 800 осіб.