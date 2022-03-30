Для мінування Чорного моря рф використовує міни, захоплені з українських складів у 2014 році

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Росія вигадала новий спосіб дискредитації України перед міжнародними партнерами. Для мінування Чорного моря рф використовує морські міни, захоплені з українських військових складів у 2014 році в Севастополі, йдеться в заяві МЗС України.

«Росія вигадала новий спосіб морського розбою — використання морських мін як безконтрольно дрейфуючих боєприпасів. Саме такі дрейфуючі міни виявили 26—28 березня 2022 року поблизу узбережжя Туреччини та Румунії», — йдеться в заяві.

Після ідентифікації встановлено, що це морські міни, які на початок 2022 року не перебували на обліку ВМС ЗСУ. Виявилося, що ці міни збройні сили рф захопили ще у 2014 році під час військового вторгнення та тимчасової окупації українського міста Севастополь.

«Відтак Росія, використовуючи морські міни із захоплених у 2014 році військових складів, свідомо вдається до провокацій та дискредитації України перед міжнародними партнерами», — зазначають в МЗС.

Крім того, перша заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила на засіданні Ради безпеки ООН, що ВМС російських окупантів блокують у Чорному морі понад 90 цивільних суден, які перевозять продовольство. Торгові судна побоюються заходити у море.