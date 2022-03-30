У Раді зареєстрували законопроєкт про заборону Московського патріархату на території України

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Синодальний інформаційно-просвітницький відділ УПЦ

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 7204 про заборону Московського патріархату (МП) на території України.

Документ пропонує заборонити діяльність російської православної церкви та релігійних організацій, які є частиною російської православної церкви, в тому числі Української православної церкви.

«Свято-Успенська Києво-Печерська лавра, Свято-Успенська Почаївська лавра, Свято-Успенська Святогірська Лавра та інші архітектурні пам’ятки державного значення, що перебувають у власності або користуванні Московського патріархату, переходять у власність держави, а угоди (рішення) про користування скасовуються», — ідеться у проєкті закону.

Вся без винятку церковна власність заборонених церков «впродовж 48 годин з дня набрання чинності цим законом інвентаризується і націоналізується».

Релігійні громади, монастирі і духовні навчальні заклади МП при цьому можуть змінити свою підлеглість впродовж 14 днів з дня набрання чинності закону.