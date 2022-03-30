На благодійному концерті для України у Великій Британії зібрали майже $16 млн

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На благодійному концерті для України у Великій Британії зібрали £12,2 млн (майже $16 млн доларів), які спрямують на гуманітарну підтримку українців, пише BBC.

Благодійний концерт «Concert For Ukraine» відбувся у Бірмінгемі. Участь у ньому взяли такі суперзірки, як Ед Ширан, Каміла Кабельо та Емелі Санде. Також на концерті виступила Джамала із піснею «1944». Захід транслювали в прямому ефірі на ITV та STV.

Біллі Айліш та її брат Фіннеас ОʼКоннел, які не змогли бути на концерті, виразили свою «підтримку та солідарність».

Окрім мільйонів фунтів громадських пожертв, мовники пожертвували приблизно £3 мільйони доходу від реклами. Ще £250 тисяч було отримано від продажу квитків.

Раніше український гурт «Антитіла», учасники якого під час війни стали солдатами та волонтерами, опублікували відео, на якому вони у військовій формі пропонують виступити на концерті в прямому ефірі з Києва. Однак організатори відмовились від їхньої пропозиції: «ми можемо зосередитися лише на гуманітарній ситуації, а не на політиці чи військовому конфлікті».