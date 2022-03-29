Окупанти розмістили на Чорнобильській АЕС біля «Укриття» боєприпаси. Ризик детонації високий

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Facebook / Anton Usov

Війська росії на території захопленої Чорнобильської АЕС розмістили боєприпаси, які з високою ймовірністю можуть вибухнути і пошкодити «Укриття» четвертого енергоблока.

Про це повідомляє Генштабу ЗСУ.

Детонація боєприпасів однозначно призведе до пошкодження «Укриття», що може призвести до масштабного радіаційного зараження території по всій Європі.

Генштаб акцентує на тому, що окупанти спеціально використовують ЧАЕС для транспортування та зберігання боєприпасів і свідомо розмістили там командний пункт військ, оскільки знають, що українські війська не можуть з міркувань безпеки вести на території зони відчуження бойові дії. Ризик детонації боєприпасів високий і без боїв, оскільки окупанти нехтують заходами безпеки і складають там старі боєприпаси.