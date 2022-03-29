Генштаб ЗСУ підтверджує відведення окремих підрозділів рф з Київської та Чернігівської областей
- Автор:
- Анна Холоднова
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Загарбники рф відводять окремі підрозділи з території Київської та Чернігівської областей, а також займаються перегрупуванням для того, аби зосередити свої зусилля на Слобожанському та Донецькому напрямках.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Водночас голова російської делегації на переговорах з Україною володимир мединський в коментарі російському пропагандистському ЗМІ заявив, що «деескалація на київському та чернігівському напрямах не означає припинення вогню».
росія продовжує блокувати Чернігів та Харків, у напрямку на Бровари Київської області намагається утримати раніше зайняті позиції, кажуть у відомстві. А в морях російські кораблі відстежують обстановку, готуючись відновити наступ.
Крім того, рф знімає з тривалого зберігання бойову та спеціальну техніку у районі російського міста Богучар. Зазначається, що понад 40% її перебуває в несправному чи неробочому стані.