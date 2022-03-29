Хакери Anonymous заявили про злам серверів Росавіації. Вони видалили 65 терабайт інформації

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Pikist

Міжнародна група хакерів Anonymous, яка оголосила кібервійну росії, повідомила про злам серверів Росавіації — органа виконавчої влади, який керує цивільною авіацією рф.

Ідеться про втрату 65 терабайтів інформації, які містили весь документообіг, а також листи за останні півтора року.

РБК пише, що тепер усе управління російським цивільним авіатранспортом здійснюється за допомогою паперового документообігу, а кореспонденція — через пошту росії. За повідомленням Anonymous, резервних копій даних із сайту теж немає — і це підтверджує відразу кілька близьких до Росавіації джерел. За їхніми словами, бекапів не було тому, що «бюджет на це не виділяли».