Чехія, Ірландія, Нідерланди та Бельгія висилають російських дипломатів

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Viktor Berezkin \ TASS via Getty Images

Чехія висилає одного російського дипломата, заявивши, що «скорочує присутність російської розвідки у ЄС».

Ірландія з такої ж причини висилає чотирьох дипломатів рф.

Влада Нідерландів висилає 17 російських дипломатів, оскільки вони займалися шпигунською діяльністю, а Бельгія 21 російського дипломата у звʼязку із підозрами в їхній участі у шпигунській діяльності.