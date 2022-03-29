Чехія, Ірландія, Нідерланди та Бельгія висилають російських дипломатів
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Viktor Berezkin \ TASS via Getty Images
Чехія висилає одного російського дипломата, заявивши, що «скорочує присутність російської розвідки у ЄС».
Ірландія з такої ж причини висилає чотирьох дипломатів рф.
Влада Нідерландів висилає 17 російських дипломатів, оскільки вони займалися шпигунською діяльністю, а Бельгія 21 російського дипломата у звʼязку із підозрами в їхній участі у шпигунській діяльності.