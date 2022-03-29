У Черкасах нагородили військового, який брав участь в обороні острова Зміїний. Саме він відправив «русский корабль нах*й»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Голова Черкаської облдержадміністрації Ігор Табурець нагородив відзнакою («За заслуги перед Черкащиною») військовослужбовця Романа Грибова, який брав участь в обороні острова Зміїний.
«Черкащанин разом із побратимами продемонстрували всьому світові твердість і міцність українського духу, нашу незламність [...]. Із такими захисниками ми обов’язково переможемо!» — заявив Табурець.
Роман Грибов був одним з тих, хто вижив після захоплення острова росіянами. Вважається, що саме він автор вже знаменитої фрази «Русский военый корабль — иди нах*й!»
- 27 березня президент Зеленський розповів про долю українських військових з острова Зміїний. За його словами, частина військових загинула, а частину взяли в полон. Тих, хто був у полоні, уже обміняли.