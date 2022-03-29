Голова міноборони рф заявив про «виконання» головних цілей нападу на Україну. Ворог обіцяє кинути основні сили на захоплення Донбасу

Новини

Міністр оборони росії шойгу заявив, що «в цілому основні завдання першого етапу спецоперації [в Україні] виконані», тепер «можна зосередити увагу на головній меті» — окупації всього Донбасу.

Про це повідомляє The Insider.

Він заявив, що росія начебто знищила повітряні та морські сили України, тому може переключитися на український схід. Також шойгу сказав, що росія буде йти «до досягнення поставленої мети».