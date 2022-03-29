У боях під Харковом ЗСУ ліквідували командира 200 бригади окупантів Дениса Курила

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У боях під Харковом Збройні сили України ліквідували командира 200 окремої мотострілецької бригади росії (військова частина 08275, Печенга), полковника Дениса Курила.

Про це повідомив Генштаб України.

У боях 200 окрема мотострілецька бригада втратила дві батальйонно-тактичні групи — втрати склали понад 1 500 військовослужбовців.

Загалом станом на 29 березня росіяни втратили вбитими 17 200 військових, серед яких десятки високопосадових офіцерів, і тисячі одиниць техніки.