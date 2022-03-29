Армія рф вже втратила в Україні вбитими 17 200 осіб. Минулої доби знищено командира і начальника штабу одного з полків

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Станом на 29 березня війська росії у війні проти України втратили вбитими 17 200 осіб.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Минулої доби знищено командира та начальника штабу 503 мотострілецького полку 19 мотострілецької дивізії 58 загальновійськової армії.

Втрати ворога у техніці за весь період війни наразі такі: 597 танків, 1 710 ББМ, 303 артилерійські системи, 96 РСЗВ, 54 ППО, 1 178 одиниць автотехніки та 73 цистерни з ПММ, 21 одиниця спецтехніки, 7 кораблів/катерів, 71 БПЛА, 127 літаків та 129 гелікоптерів, а також 4 пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів.