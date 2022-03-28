Мер Маріуполя: За час облоги у місті загинули близько 5 тисяч людей

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Місцева влада Маріуполя передала журналістам орієнтовні дані наслідків обстрілів міста росіянами. За час облоги у місті загинули майже 5 тисяч людей, з них 210 — діти.

Понад 2 тисячі житлових будинків пошкоджено, а це 90% усього житлового фонду Маріуполя. У приватному секторі пошкоджено понад 60 тисяч будинків.

До блокади з Маріуполя встигли виїхати 140 тисяч людей, після — звідти евакуювали ще 150 тисяч людей. Також росія депортувала на свою територію 30 тисяч місцевих. У місті залишаються 170 тисяч людей.

Наразі російські окупанти закріпилися в деяких районах Маріуполя, але постійно несуть втрати техніки і особового складу, повідомив начальник штабу полку «Азов» Богдан Кротевич.