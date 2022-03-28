У Харкові окупанти зруйнували 1 177 багатоквартирних будинків

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Стас Козлюк / Бабель

Через російські обстріли й авіаудари знищені 1 177 житлових будинків у Харкові.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на харківського міського голову Ігоря Терехова.

«На сьогодні в місті зруйновані 1 410 обʼєктів, з яких 1 177 — це багатоповерхові житлові будинки», — повідомив мер Харкова. За його словами, нині люди змушені переселятися до шкіл і дитячих садків, у підвали, на станції метрополітену.

Ігор Терехов розповів, що ворог знищив 53 дитячі садки, 69 шкіл і 15 лікарень.

26 березня російські загарбники також обстріляли Меморіал жертвам Голокосту у Дрогобицькому Яру на околицях Харкова.