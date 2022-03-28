Через «Дію» на українську армію вже зібрали понад 200 мільйонів гривень

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Українці через додаток «Дія» надонатили армії понад 200 мільйонів гривень. Усі ці кошти пішли у фонд «Повернись живим».

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Міністр прозвітував, на що вже витратили частину коштів. Українські військові отримали 3 680 одиниць нічної та денної оптики (тепловізори, теплоприціли, тепловізійні насадки, ПНБ, оптичні приціли, біноклі), 12 206 бронежилетів, 5 660 шоломів, 11 905 засобів звʼязку і 357 шлюзів до них, 2 372 квадрокоптери, 11 військових безпілотних авіаційних комплексів, 426 телевізорів і моніторів, 697 планшетів, 1 365 ноутбуків та багато іншого.