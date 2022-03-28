Журналісти «Схем» ідентифікували окупанта, який кинув танк у селі Лукʼянівка

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Журналісти проєкту «Схеми» ідентифікували військовослужбовця російської федерації, який кинув танк Т-72БЗ в селі Лукʼянівка Київської області, де цими днями був контрнаступ ЗСУ.

Загалом окупанти кинули кілька таких танків. У них знайшли технічні документи та медичну книжку заступника командира роти з озброєння — саме його журналісти ідентифікували.

Утікачем виявився 23-річний лейтенант Штайнер Сергій Дмитрович. Служить він у військовій частині № 12128, яка розташована в селищі Тоцьке-2 Оренбурзької області. Одразу після закінчення школи він вирішив стати танкістом і вступив до Омського автобронетанкового інженерного інституту.

За даними «Схем», у липні 2021 року Штайнер разом із дружиною мешкали в місті Омськ, а вже у 2022-му він взяв участь у повномасштабній війні, опинившись на території України як заступник командира роти, що йшла на Київ.

Цікаво, що один з телефоних номері Штайнера досі працює. Нижче — відповідь з номеру Сергія Штайнера.