Зеленський: Деякі з викрадених окупантами мерів уже мертві

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Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю The Еconomist заявив, що деякі з викрадених окупантами українських мерів уже мертві.

«Вони викрадають мерів наших міст. Вони вбили деяких із них. Декого з них ми не можемо знайти. Декого з них ми вже знайшли, і вони мертві», — сказав президент.

Зеленський додав, що деяких мерів окупанти замінили. Він сказав, що таку ж саму тактику росіяни використовували на Донбасі у 2014 році.