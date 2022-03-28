Армія рф вже втратила в Україні вбитими 17 тисяч осіб

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Міністерство оборони України / Facebook

Станом на 28 березня війська росії у війні проти України втратили вбитими 17 тисяч осіб.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога у техніці: 586 танків, 1 694 ББМ, 302 артилерійські системи, 95 РСЗВ, 54 ППО, 1 150 одиниць автотехніки та 73 цистерни з ПММ, 21 одиниця спецтехніки, 7 кораблів/катерів, 66 БПЛА, 123 літаки та 127 гелікоптерів, а також 4 пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів.