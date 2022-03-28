Міністр юстиції Малюська: До Міжнародного кримінального суду через воєнні злочини рф вже звернулися 42 країни
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- Костя Андрейковець
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Facebook / Denis Malyuska
До Міжнародного кримінального суду через воєнні злочини рф в Україні вже звернулися 42 країни.
Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська.
У разі визнання судом воєнних злочинів російських військ причетні до них можуть бути затримані в будь-якій країні, яка визнає юрисдикцію цього суду. Дипломатичні паспорти росіянам, скоріш за все, не допоможуть. Ті особи, яких суд визнає винними, зрештою отримають покарання у вигляді тривалого позбавлення волі.