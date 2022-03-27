«Тих, хто був у полоні, вже обміняли». Зеленський розповів про долю українських військових з острова Зміїний

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Президент Володимир Зеленський розповів про долю українських військових з острова Зміїний. За його словами, частина військових загинула, а частину взяли в полон. Тих, хто був у полоні, уже обміняли.

Про це він розповів в інтерв’ю російським журналістам («Медуза», «Дождь», «Коммерсант»).

«Частина загинула. Частину було взято в полон. Усі, хто був взятий у полон, їх поміняли — стався обмін на полонених російської федерації, росія вийшла із цією пропозицією. Ми, не замислюючись, їх обміняли. От і все. Ті, хто загинули, вони, щиро кажучи, герої. А ті, хто вижив — хлопці, ми обміняли, і все», — пояснив він.

В цілому про обмін полоненими Зеленский заявив, що необовʼязково діяти за якимись загальноприйнятими канонами. «Я вважаю, що є домовленість міняти всіх на всіх, є сьогодні стільки-то — давайте обміняємо на стільки-то», — сказав президент.