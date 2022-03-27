ЗМІ: росія найняла бойовиків «Хезболли» для війни в Україні

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Через великі втрати і неспроможність захопити ключові міста України росія звернулася по допомогу до терористичних організацій і найняла 800 бойовиків ліванської організації «Хезболла».

Про це пише «Новая Газета» з посиланням на ліванський телеканал Al Hadath.

Переговори з представниками «Хезболли» вели члени російської «ПВК Вагнера». Росіяни домовились про винайм 800 бійців з лав найбільш боєздатних батальйонів «Аль-Аббас» та «Аль-Радван». Плата за одного бійця становитиме $1 500 на місяць. Перші 200 бійців мають прибути 29 березня на авіабазу у Гомельській області, білорусь.

Зазначається, що за цю угоду «Хезболла» та Іран можуть отримати деякі преференції з великих угод.

Al Hadath раніше повідомляв, що генеральний секретар «Хезболли» Хасан Насралла категорично заперечував будь-яку можливість участі організації у війні в Україні. Втім, «Хезболла» і раніше заперечувала можливість участі своїх членів у бойових діях у зарубіжних країнах, а згодом зізнавалася, що відправляла бойовиків.