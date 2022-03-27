«Посилить ізоляцію рф». МЗС України відреагувало на заяву ватажка «лнр» про приєднання до росії

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Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко відреагував на заяву ватажка лнр Леоніда Пасічника про плани провести «референдум» про приєднання до росії.

Про це він написав у Twitter.

«Жодна країна у світі ніколи не визнає насильницької зміни міжнародно визнаних кордонів України. Натомість росія зіткнеться зі ще сильнішою міжнародною відповіддю, яка ще більше посилить її ізоляцію», — заявив Ніколенко.

Україна вважає всі так звані референдуми «лнр» і «днр» фальшивими.