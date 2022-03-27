На окупованій ЧАЕС вдалося провести ротацію персоналу

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Facebook / Anton Usov

На Чорнобильській атомній електростанції, яку захопили російські військові, вдалося провести ротацію персоналу, який перебував у заручниках окупантів із 24 лютого.

Про це повідомив міський голова Славутича Юрій Фомічев в ефірі загальнонаціонального телемарафону, передає «Українська правда».

«Вдалося замінити ту зміну, яка опинилася в перший день масштабного вторгнення, 24 лютого, на Чорнобильській АЕС. 26 днів усі працівники станції перебували там у заручниках [...]. Ми знайшли добровольців – вони справжні герої, як і ті, хто був там у цей час [...]. Ми ведемо постійні діалоги, щоб ротацію робити частіше. Щоб це було не 20 днів, а хоча б удвічі менше і ще частіше. Про повноцінне відновлення системи роботи й заміни персоналу поки що не йдеться, але про частішу ротацію перемовини тривають», — сказав Фомічев.

Він додав, що на станції є запас продуктів.