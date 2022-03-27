Ватажок «лнр» заявив про плани провести референдум про приєднання до росії

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Pierre Crom / Contributor

Ватажок самопроголошеної «луганської народної республіки» Леонід Пасічник повідомив, що найближчим часом відбудеться референдум про входження невизнанного утворення до складу росії.

Про це він розповів підконтрольному російським оккупантам луганському ЗМІ.

«Я думаю, що найближчим часом на території «республіки» буде референдум, на якому народ реалізує своє абсолютне конституційне право та висловить свою думку щодо вступу до рф. Я чомусь певен, що це саме так і буде», — сказав він.