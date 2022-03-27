Армія рф втратила 16 600 бійців з початку війни

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Міністерство оборони України / Facebook

Станом на 27 березня війська росії у війні проти України втратили вбитими 16 600 осіб.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога у техніці: 582 танки, 1 664 ББМ, 294 артилерійські системи, 93 РСЗВ, 52 ППО, 1 144 одиниці автотехніки та 73 цистерни з ПММ, 21 одиниця спецтехніки, 7 кораблів/катерів, 56 БПЛА, 121 літак та 127 гелікоптерів, а також 4 пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів.

Дані уточнюються.