Джо Байден виступив із промовою в Варшаві. Головні тези
- Автор:
- Костя Андрейковець
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BRENDAN SMIALOWSKI / Contributor
Президент США Джо Байден виступив із промовою у Варшаві. Основна її частина стосувалася війни росії проти України.
Ось головні тези Байдена щодо України:
- Українці борються за свою свободу упродовж багатьох століть. Я хочу, щоб ви знали, ми з вами, Америка з вами! Я повторю те, що сказав сьогодні міністру оборони України: «Ми з вами! І крапка!»
- Заходу потрібно готуватися до тривалої майбутньої боротьби між демократією та автократією. Зараз Україна — на передовій лінії у боротьбі за демократію та свободу.
- Неправда, що ми збираємося розширювати НАТО. Це брехня, яку розповсюджує Росія. путін поставив собі мету, якої не досягне. Ви, росіяни, не є нашими ворогами.
- Ми приймемо близько 100 тисяч українців, ми надамо їм допомогу. США виділять один мільярд доларів на допомогу. Ми мусимо допомогти полегшити ситуацію та надати гуманітарну допомогу.
- Ця війна вже стала стратегічним провалом росії. Він [путін] думав, що українці стануть на коліна перед ним, але українці вистояли. Брутальні атаки росії вони зустрічають мужньо, вони не хочуть бачити російських військ на своїх кордонах.
- Від путіна втекли вже 200 тисяч людей. путін думав, що українці не воюватимуть за свою країну. Натомість російські військові зіткнулися з мужністю українців. путін хотів розколоти НАТО, але НАТО обʼєдналося сильніше, ніж будь-коли раніше.