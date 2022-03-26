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Джо Байден виступив із промовою в Варшаві. Головні тези

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

BRENDAN SMIALOWSKI / Contributor

Президент США Джо Байден виступив із промовою у Варшаві. Основна її частина стосувалася війни росії проти України.

Ось головні тези Байдена щодо України: