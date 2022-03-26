«Бабель» запустив подкасти, про людей, війну і людей на війні. Нас можна слухати на MEGOGO, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Soundcloud і «НВ»

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Відтепер «Бабель» можна не тільки читати, але й слухати. Ми запустили серію подкастів «Напалм». Про що вони?

«Напалм» — це подкаст про фотографів, журналістів, кухарів, аптекарів, військових, лікарів, продавчинь, програмістів. Словом, це подкаст про українців, які переживають війну. Це розмови про нас усіх. Про буденне життя нашої країни, яка героїчно протистоїть російській імперії. Ми хочемо чути голоси наших громадян, їхні розповіді про буденне і не дуже життя та хочемо, щоб ці голоси почули й слухачі. Тому що ми всі разом чекаємо на перемогу.

За мікрофоном — головний редактор «Бабеля» Євген Спірін. Уже вийшло п’ять випусків подкасту: з оператором Олександром Попенком, який під обстрілами виривався з Бучі; із фотографом Стасом Козлюком, який витягував людей з-під завалів у Харкові; із головою відділу SMM «Бабеля» Мариною Колесниченко, яка провела 12 днів у Немішаєвському пеклі під Бучею; із добровольцем Шамілем, який за кілька тижнів встиг побувати в Сєвєродонецьку, Харкові та під Ізюмом; а також з Олександрою Громовою, яка стала свідком геноциду в Маріуполі.

🤗 Ось де слухати подкасти «Бабеля». Підписуйтесь!