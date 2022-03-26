ДБР розслідує вже майже 200 справ за державну зраду та колабораціонізм

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Від початку війни Державне бюро розслідувань зареєструвало 330 кримінальних проваджень, з них майже 200 — за державну зраду та колабораціонізм.

ДБР повідомило у Facebook, що тільки за останню добу розпочато 7 кримінальних проваджень за фактом вчинення держзради.

Зокрема у Краматорську розпочато два провадження за колабораціонізм за фактом переходу на бік окупантів співробітників правоохоронних органів Донеччини. У Полтаві розслідують держзраду колишнього міського голови міста Ізюм, двох чинних депутатів Ізюмської міської ради та колишнього поліцейського.

«Усі, хто в умовах воєнного стану допускають можливість вчинення злочинів проти українців та української державності, будуть виявлені та притягнуті до відповідальності», — завили у відомстві.