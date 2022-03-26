Російськи хакери намагаються зламати українські медіа через застосунок Redtram

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Російські хакери атакують не тільки критичну інфраструктуру і державні органи України, але й намагаються зламати наші медіа.

Про це повідомляє Держспецзвʼязку.

Основна мета хакерів — опублікувати в українських ЗМІ фашистську символіку або пропаганду. Для цього вони використовують вразливості рекламного застосунку Redtram. Хакери зареєстрували кабінет користувача в додатку та скористалися його вразливістю.

У Держспецзвʼязку кажуть, що атака не є складною. «Ми швидко відреагували на неї та усунули її. Вона не завдала шкоди інформаційній інфраструктурі видань», — зазначив заступник голови відомства Віктор Жора.

Українські видання стикаються з атаками хакерів на свої сайти майже щодня. Про атаки раніше повідомляли «Суспільне», НВ, «Українська правда» та інші ЗМІ.