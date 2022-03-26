Держприкордонслужба розповіла, що робити українцям, які мають проблеми з легалізацією за кордоном

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Державна прикордонна служба України повідомляє, що зараз чимало українців мають проблеми з легалізацією за кордоном, адже не можуть підтвердити факт перетину кордону.

Прикордонники радять у пунктах пропуску звертатися до співробітників ДПСУ, щоб отримати відповідну відмітку в документі. Згідно із законом, проставлення у паспортах громадян України для виїзду за кордон відміток про перетин кордону не є обовʼязковим і робиться на вимогу громадян.

Наразі кордон із Польщею можна перетнути як із закордонним паспортом, так із паспортом громадянина України.