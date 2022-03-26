Російські загарбники обстріляли меморіал жертвам Голокосту в Харкові

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Twitter / Defence of Ukraine

Російські загарбники обстріляли та пошкодили меморіал жертвам Голокосту у Дробицькому Яру на околиці Харкова.

Про це повідомило Міністерство оборони України у Twitter.

«Нацисти повернулися. Рівно через 80 років», — зазначили в міністерстві.

До цього, 2 березня 2022 року, російські окупанти обстріляли ракетами Меморіальний комплекс «Бабин Яр» у Києві. Тогді ракети влучили в телевежу — 5 людей загинули, а ще 5 постраждали.