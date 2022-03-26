Російські окупанти вторглися у Славутич. Містяни вийшли на проукраїнський мітинг

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Російські окупанти у місті Славутич Київської області захопили міську лікарню. Жителі міста вийшли на проукраїнський мітинг із національною символікою. Однак російська армія відкрила вогонь у повітря і кидає світлозвукові боєприпаси у натовп. Далі люди почали рух до лікарні, яку захопили окупанти.

Браузер не підтримує відео telegram / Олександр Павлюк Київська обласна військова адміністрація

Крім цього, за останньою інформацією, росіяни викрали мера міста Юрія Фомічева, але міська рада все одно у повному складі продовжує свою роботу. Про це повідомив голова Київської військової адміністрації Олександр Павлюк.

Раніше на каналі міськради зʼявилося повідомлення про скасування комендантської години та заклик збиратися на Центральній площі міста.

Нагадаємо, міський голова Славутича Юрій Фомічев повідомляв, що на околицях міста третій день точаться бої, окупанти до міста не зайшли, його захисники тримають оборону.

За словами Фомічева, втрати з українського боку є, в тому числі серед мирних мешканців. Він додав, що окупанти обстрілюють місто з танків, мінометів та САУ.

Місцеві жителі Славутича розповідають, що в місто зайшла колона військ рф. Їх техніка зараз розміщена по околицях міста, самі вони ходять і обшукують будинки та перевіряють документи у жителів. На центральній площі триває багатолюдний мітинг проти окупантів. Міський голова Юрій Фомічов також виступає на площі. Росіяни іноді стріляють у повітря поверх голов людей, щоб розігнати їх по домівках.