Генштаб ЗСУ: росія втратила 16 400 осіб

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Пресслужба Міністерства оборони України

Станом на 26 березня втрати росіян у війні проти України сягнули 16 400 осіб.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

У техніці росія втратила 575 танків, 1 640 ББМ, 293 артилерійські системи, 91 РСЗВ, 51 ППО, 1 131 одиницю автотехніки і 73 цистерни з ПММ, 19 одиниць спецтехніки, 7 кораблів/катерів, 56 БПЛА, 117 літаків та 127 гелікоптерів, а також два пункти управління оперативно-тактичними ракетними комплексами.