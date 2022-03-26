Ілон Маск: Хакери намагалися зламати систему глобального інтернету Starlink після початку війни в Україні
- Автор:
- Анна Холоднова
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Daniel Oberhaus / Flickr
Після початку війни в Україні хакери намагалися зламати систему глобального інтернету Starlink. Про це заявив Ілон Маск у Twitter.
«Starlink принаймні поки що протистоїть спробам злому та глушіння», — написав він у відповідь на повідомлення, що росія на початку війни проти України вивела з ладу українські системи супутникового звʼязку.
27 лютого супутниковий інтернет Starlink від компанії SpaceX Ілона Маска запрацював в Україні.