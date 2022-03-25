Генштаб ЗСУ: Втрати військ рф сягнули 16 100 осіб

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Міністерство оборони України / Facebook

Станом на 25 березня війська росії у війні проти України втратили вбитими 16 100 осіб і тисячі одиниць техніки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога у техніці: 561 танк, 1 625 бронемашин, 291 артилерійська система, 90 РСЗВ, 49 ППО, 1 089 одиниць автотехніки, 72 цистерни з ПММ, 12 одиниць спецтехніки, 5 кораблів/катерів, 53 БПЛА, 115 літаків і 125 гелікоптерів. Також знищено 18 спецтехніки (РЕ придушення).