Генштаб ЗСУ: Втрати військ рф сягнули 16 100 осіб
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Міністерство оборони України / Facebook
Станом на 25 березня війська росії у війні проти України втратили вбитими 16 100 осіб і тисячі одиниць техніки.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Втрати ворога у техніці: 561 танк, 1 625 бронемашин, 291 артилерійська система, 90 РСЗВ, 49 ППО, 1 089 одиниць автотехніки, 72 цистерни з ПММ, 12 одиниць спецтехніки, 5 кораблів/катерів, 53 БПЛА, 115 літаків і 125 гелікоптерів. Також знищено 18 спецтехніки (РЕ придушення).