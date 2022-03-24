Голова МінТОТ Ірина Верещук: Відбувся перший обмін військовополоненими

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Струмковський Володимир / УНІАН

Між Україною і росією відбувся перший обмін військовополоненими, повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

«В обмін на 10 захоплених у полон окупантів ми витягнули 10 наших військовослужбовців», — заявила вона.

Також Україна віддала росії 11 цивільних російських моряків, яких врятували із затопленого судна біля Одеси. У результаті цього обміну додому повертаються 19 українських цивільних моряків із рятувального судна «Сапфір», які були захоплені окупантами при спробі забрати наших військових з острова Зміїний.

За умовами обміну, сам рятувальний корабель також буде повернений Україні та буде відправлений до порту в Туреччині.