Командирами пошкоджених російських кораблів у порту Бердянська були українські зрадники

Новини

У Військово-морських силах ЗСУ розповіли, що командирами на пошкоджених російських кораблях у порту Бердянська були українські зрадники, які в 2014 році перейшли на бік росії.

Командиром ВДК «Саратов» був капітан Володимир Храмченков, який до 2014 року був командиром СДК «Кіровоград» українських ВМС.

Командиром ВДК «Новочеркаськ» був капітан Юрій Павлов, який до 2014 року був старшим помічником командира ВДК «Костянтин Ольшанський».

Обидва ці кораблі були пошкоджені під час знищення десантного корабля «Орськ» та попливли геть із Бердянська. На «Саратові» здетонував боєкомплект і почалася пожежа, а на «Новочеркаську» троє росіян загинули і троє отримали поранення.