Голова ОП Андрій Єрмак: Україна хоче, щоб Ізраїль став одним із гарантів безпеки

Новини

Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що для України важливо, щоб Ізраїль став одним із гарантів безпеки української держави після завершення війни з росією.

За його словами, «ця країна має розуміти нас, як ніхто інший».

Також Україна сподівається на посередницьку роль Ізраїлю у припиненні війни та потужнішу допомогу нашій країні, яка стосується озброєнь та військових технологій.

«Влада Ізраїлю має розвʼязати питання зі зміною правил вʼїзду для українців і запровадженням електронних дозволів, що раніше було негативно сприйнято в Україні», — заявив голова ОПУ.