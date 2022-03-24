Велика Британія додала до списку санкцій 26 юросіб з росії та білорусі

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Carl Court / Staff

Велика Британія додала до списку санкцій 26 юридичних осіб з росії та білорусі, зокрема Альфа-Банк та «Російські залізниці».

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду Британії.

Міністр закордонних справ Елізабет Трасс оголосила про 65 нових санкцій проти росії, щоб відключити життєво важливі галузі промисловості, що підживлюють військову машину путіна.

«Сьогоднішні санкції спрямовані на ключові галузі, які підтримують незаконне вторгнення Росії, включаючи «Російські залізниці» та оборонну компанію «Кронштадт», основного виробника російських безпілотників. Під санкції також потрапила «група Вагнера» — організація російських найманців, якій, як повідомляється, доручено вбити президента Зеленського», — йдеться у заяві.

Ще шість банків потрапляють під санкції, в тому числі Альфа-Банк, співзасновниками якого є олігархи Михайло Фрідман, Петр Авен і Герман Хан, які потрапили під санкції ще раніше. Під санкції також потрапляє найбільший у світі виробник діамантів АЛРОСА.

Під санкції потрапили нафтовий магнат-мільярдер Євген Швідлер, засновник банку «Тінькофф» Олег Тіньков, гендиректор найбільшого російського банку «Сбербанк» Герман Греф і прийомна донька міністра закордонних справ лаврова Поліна Ковальова. Під санкції також потрапляє Галина Данильченко, яку росія призначила «мером» Мелітополя — вона стала першою, хто потрапив під санкції за співпрацю з російськими силами, які зараз перебувають в Україні.