МЗС білорусі вислало з країни 12 українських дипломатів і закриває консульство у Бресті. В Україні пообіцяли відповісти

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Мусиенко Владислав / УНИАН

Міністерство закордонних справ білорусі вирішило вислати з країни 12 українських дипломатів та закрити генеральне консульство України у Бресті. В українському МЗС пообіцяли відповісти.

Про це пише Zerkalo.io.

Там зазначили, що причиною такого рішення стали «втручання у внутрішні справи Білорусі» та «деструктивні дії» останніми роками.

У МЗС білорусі заявили, що таким чином в їхній країні залишаться працювати лише пʼять українських дипломатів.

В українському МЗС назвали це черговим «недружнім» кроком.

«Розглядаємо такі дії Білорусі як черговий нічим не спровокований недружній крок щодо України. Україна не залишить дії Білорусі без належної відповіді, про яку ми повідомимо додатково», — повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.