Розвідка Міноборони: Олігархи росії потерпають від санкцій та хочуть зупинити путіна

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Фото з сайту Дар’ї Марченко / dashart

Головне управління розвідки Міноборони України повідомляє, що російські олігархи потерпають від санкцій та хочуть зупинити президента рф володимира путіна.

За даними ГУР, у москві відбулась зустріч російського олігарха Петра Авена та казахстанського мільярдера Олександра Машкевича. Під час зустрічі Авен зазначив, що російські олігархи вкрай роздратовані політикою путіна. Санкції, накладені на росію та конкретних бізнесменів через війну в Україні, боляче вдарили по статках російських мільярдерів.

Також йшлося про те, що представники російського великого бізнесу наразі шукають шляхи впливу на диктатора або на його близьке оточення із силового блоку. Але це ускладнюється тим, що путін перебуває в жорсткій ізоляції та майже нікого до себе не підпускає, а насамперед олігархів, яких він вважає «ненадійними». Утім, великий російський бізнес уже готовий до найрадикальніших кроків. Окремі олігархи навіть обговорюють оплату фізичного усунення путіна.

Раніше ГУР повідомляв, що серед бізнесової та політичної еліти росії формується група впливових осіб, опозиційних до президента-диктатора.