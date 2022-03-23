Генштаб ЗСУ: Втрати військ рф сягнули 15 600 окупантів

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Міністерство оборони України / Facebook

Станом на 23 березня війська росії у війні проти України втратили вбитими 15 600 осіб.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога у техніці: 517 танків, 1 578 бойових броньованих машин, 267 артилерійських систем, 80 РСЗВ, 47 ППО, 1 008 одиниць автотехніки, 70 цистерн з ПММ, 15 одиниць спецтехніки (засоби радіоелектронної боротьби), 42 БПЛА, 101 літак і 124 гелікоптери, а також 4 кораблі/катери.