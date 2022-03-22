Українська «Дарниця» вироблятиме ліки від коронавірусу за ліцензією Pfizer

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Adam Niescioruk / Unsplash

Виконавчий директор української фармкомпанії «Дарниця» повідомив, що компанія вироблятиме протикоронавірусний препарат Pfizer. «Дарниця» підписала угоду на отримання ліцензії.

Компанія зможе розробляти і виробляти версію орального препарату Pfizer Нірматрелвір (nirmatrelvir) у комбінації із низькою дозою Рітонавіру (nirmatrelvir; ritonavir), заявив Дмитро Шимків.

Medicines Patent Pool пише, що «Дарниця» зможе забезпечити ліками не лише українців, а й 95 країн. На сьогодні таку угоду з Pfizer мають 36 фармкомпаній з 13 країн.