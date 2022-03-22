Російська армія від початку повномасштабної війни в Україні втратила 15 300 бійців

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SERGEI SUPINSKY / AFP via Getty Images

Станом на 22 березня війська росії у війні проти України втратили вбитими 15 300 осіб.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога у техніці: 509 танків, 1 556 бронемашин, 252 артилерійські системи, 80 реактивних систем залпового вогню, 45 ППО, 1 000 одиниць автотехніки, 70 цистерн з ПММ, 15 одиниць спецтехніки, 3 кораблі/катери, 35 БПЛА, 99 літаків і 123 гелікоптери.

«Бабель»

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.