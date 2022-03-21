У Китаї розбився пасажирський авіалайнер China Eastern. На борту перебували 133 людини

Новини

На південному заході Китаю розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії China Eastern Airlines, на борту якого було 133 особи.

Про це повідомляє ВВС.

Літак упав у сільській місцевості неподалік міста Учжоу в Гуансі-Чжуанському автономному районі. Літак слідував маршрутом Куньмін — Гуанчжоу.

На місце відправлені рятувальні групи. Інформації про тих, хто вижив, поки що немає. Причини аварії наразі не встановлені.