У Китаї розбився пасажирський авіалайнер China Eastern. На борту перебували 133 людини
- Автор:
- Костя Андрейковець
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На південному заході Китаю розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії China Eastern Airlines, на борту якого було 133 особи.
Про це повідомляє ВВС.
Літак упав у сільській місцевості неподалік міста Учжоу в Гуансі-Чжуанському автономному районі. Літак слідував маршрутом Куньмін — Гуанчжоу.
На місце відправлені рятувальні групи. Інформації про тих, хто вижив, поки що немає. Причини аварії наразі не встановлені.