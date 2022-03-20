Зеленський підписав закон про продовження воєнного стану в Україні

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон про продовження терміну дії воєнного стану в Україні з 26 березня на 30 діб — до 25 квітня включно.

«Цим Законом продовжено строк дії воєнного часу в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб», — йдеться на сайті Верховної Ради України.

Нагадаємо, рано-вранці 24 лютого 2022 року президент рф путін заявив, що ухвалив рішення про проведення «спеціальної військової операції» на території України. Після цього російські війська почали обстрілювати Київ, Харків, Одесу, Маріуполь, Дніпро та багато інших міст.