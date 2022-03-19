Віцепремʼєр Верещук: Українські військові взяли в полон 562 росіян
- Автор:
- Олег Панфілович
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Струмковський Володимир / УНІАН
В Україні офіційно перебувають 562 військовополонені російської федерації.
Про це розповіла віцепремʼєр-міністр Ірина Верещук.
«Якщо ми говоримо про військових полонених рф, то в нас їх 562 особи. Бо є ще так званий вантаж 200. Ми теж це формуємо і теж це організовуємо. Разом із Червоним Хрестом», — розповіла Верещук.
Віцепремʼєр додала, що за приблизними даними міністерства, до російського полону потрапили приблизно 270 українських військових.