Суд заочно заарештував Медведчука. Українців просять допомогти його знайти

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Офіційний сайт партії «Опозиційна платформа — За життя»

Личаківський районний суд Львова заочно заарештував нардепа та кума володимира путіна Віктора Медведчука. Нардепа підозрюють у державній зраді.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Зараз встановлюється його місце перебування. Держбюро розслідувань звернулося до українців в Україні та за її межами — у разі наявної інформації про можливе місце перебування Медведчука, просять негайно повідомляти про це бюро.