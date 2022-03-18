AIN: Сервіс доставки Rocket заморожує діяльність в Україні

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Сервіс доставки Rocket заморожує діяльність в Україні.

Про це повідомляє AIN.ua з посиланням на листа до співробітників Rocket від одного із засновників компанії Олексія Юхимчука.

ain.ua

У листі вказано, що інвесторам, імовірно, через війну не вдалося знайти покупця для проєкту. Тому заморожені виплати заробітної плати працівникам, заборгованості теж не виплачуватимуть. Як компенсацію Rocket дозволить працівникам залишити техніку, яку видала компанія.