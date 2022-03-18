КМДА: Від початку російського вторгнення в Києві загинули 222 людини

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Від початку російського вторгнення в Києві загинули 222 людини, з них 60 — цивільні.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Серед загиблих — 4 дитини. За весь цей час у місті 889 людей були поранені, із них 241 — цивільні. Серед них 18 дітей, 3 водії швидкої та один лікар швидкої.

Крім того, ворог пошкодив 36 житлових будинків, 5 приватних садиб, 6 шкіл і 4 дитячі садочки. Пошкоджено фасади, балкони та вікна в 55 будинках.